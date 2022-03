UNE BALADE SANS CHAUSSETTES Toulouse, 13 avril 2022, Toulouse.

UNE BALADE SANS CHAUSSETTES THEATRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers Toulouse

2022-04-13 – 2022-04-23 THEATRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers

Toulouse Haute-Garonne

6 EUR 6 Il et elle voudraient se départir des étiquettes qui leur collent à la peau. Entre acrobaties, jonglage, théâtre, danse et musique, les jouets volent, les balles ricochent, les cubes s’emboîtent et se déboîtent.

A partir de 3 ans – Compagnie : Cie Elefanto

Au cours de ce parcours initiatique et fantaisiste, les deux personnages interrogent leur rôle respectif.

Genre : cirque, théâtre

Durée : 35mn

Il et elle voudraient se départir des étiquettes qui leur collent à la peau. Entre acrobaties, jonglage, théâtre, danse et musique, les jouets volent, les balles ricochent, les cubes s’emboîtent et se déboîtent.

THEATRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers Toulouse

dernière mise à jour : 2022-03-07 par