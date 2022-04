Une balade sans chaussettes Théâtre du Grand Rond, 13 avril 2022, Toulouse.

Une balade sans chaussettes

du mercredi 13 avril au samedi 23 avril à Théâtre du Grand Rond

### Cirque et théâtre, par la Compagnie Elefanto À travers un parcours initiatique et fantaisiste, les deux personnages interrogent leur rôle respectif. Il et elle voudraient se départir des étiquettes qui leur collent à la peau, aux pieds, aux baskets. Se jouer des cases et des carcans prédéfinis et suivre leurs envies. Entre acrobaties, jonglage, théâtre, danse et musique, pointillés de notes d’épopée infantile, les jouets volent, les balles ricochent, les cubes s’emboîtent et se déboîtent. Un vivifiant spectacle mêlant cirque et théâtre pour les enfants de 4 à 99 ans. ### Plus d’infos [Site web du Théâtre du Grand Rond](http://www.grand-rond.org/) ![]() ### Infos pratiques Jeune public **dès 3 ans** Du 13 au 23 avril 2022 à 15h les mercredis et samedis Durée : 35mn Ouverture de la billetterie à 14h30

6€ / 5€

Culture

Théâtre du Grand Rond 23 Rue des potiers, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-13T15:00:00 2022-04-13T15:35:00;2022-04-16T15:00:00 2022-04-16T15:35:00;2022-04-20T15:00:00 2022-04-20T15:35:00;2022-04-23T15:00:00 2022-04-23T15:35:00