Une balade-quiz à travers la Vieille-Ville de Genève avec les Bibliothèques municipales Bibliothèque de la Cité Genève Catégorie d’évènement: Genève

Une balade-quiz à travers la Vieille-Ville de Genève avec les Bibliothèques municipales Bibliothèque de la Cité, 15 avril 2022, Genève. Une balade-quiz à travers la Vieille-Ville de Genève avec les Bibliothèques municipales

du vendredi 15 avril au dimanche 25 décembre à Bibliothèque de la Cité

Les Bibliothèques Municipales vous proposent une balade-quiz à travers la Vieille-Ville. Vous pourrez ainsi tester vos connaissances ou découvrir des particularités de ce quartier historique même en dehors des heures d’ouverture de la Bibliothèque. Muni-e de votre smartphone ou de votre tablette, vous partirez dans les rues à la recherche d’indices. Le départ de cette balade se situe à la rue de la Tour-de-Boël 12 (devant l’entrée de la bibliothèque à la Vieille-Ville).

Gratuit

Muni-e de votre smartphone ou de votre tablette, partez en promenade dans les rues à la recherche d’indices et répondez aux questions pour découvrir la Vieille-Ville Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T08:00:00 2022-04-15T20:00:00;2022-04-16T08:00:00 2022-04-16T20:00:00;2022-04-17T08:00:00 2022-04-17T20:00:00;2022-04-18T08:00:00 2022-04-18T20:00:00;2022-04-19T08:00:00 2022-04-19T20:00:00;2022-04-20T08:00:00 2022-04-20T20:00:00;2022-04-21T08:00:00 2022-04-21T20:00:00;2022-04-22T08:00:00 2022-04-22T20:00:00;2022-04-23T08:00:00 2022-04-23T20:00:00;2022-04-24T08:00:00 2022-04-24T20:00:00;2022-04-25T08:00:00 2022-04-25T20:00:00;2022-04-26T08:00:00 2022-04-26T20:00:00;2022-04-27T08:00:00 2022-04-27T20:00:00;2022-04-28T08:00:00 2022-04-28T20:00:00;2022-04-29T08:00:00 2022-04-29T20:00:00;2022-04-30T08:00:00 2022-04-30T20:00:00;2022-05-01T08:00:00 2022-05-01T20:00:00;2022-05-02T08:00:00 2022-05-02T20:00:00;2022-05-03T08:00:00 2022-05-03T20:00:00;2022-05-04T08:00:00 2022-05-04T20:00:00;2022-05-05T08:00:00 2022-05-05T20:00:00;2022-05-06T08:00:00 2022-05-06T20:00:00;2022-05-07T08:00:00 2022-05-07T20:00:00;2022-05-08T08:00:00 2022-05-08T20:00:00;2022-05-09T08:00:00 2022-05-09T20:00:00;2022-05-10T08:00:00 2022-05-10T20:00:00;2022-05-11T08:00:00 2022-05-11T20:00:00;2022-05-12T08:00:00 2022-05-12T20:00:00;2022-05-13T08:00:00 2022-05-13T20:00:00;2022-05-14T08:00:00 2022-05-14T20:00:00;2022-05-15T08:00:00 2022-05-15T20:00:00;2022-05-16T08:00:00 2022-05-16T20:00:00;2022-05-17T08:00:00 2022-05-17T20:00:00;2022-05-18T08:00:00 2022-05-18T20:00:00;2022-05-19T08:00:00 2022-05-19T20:00:00;2022-05-20T08:00:00 2022-05-20T20:00:00;2022-05-21T08:00:00 2022-05-21T20:00:00;2022-05-22T08:00:00 2022-05-22T20:00:00;2022-05-23T08:00:00 2022-05-23T20:00:00;2022-05-24T08:00:00 2022-05-24T20:00:00;2022-05-25T08:00:00 2022-05-25T20:00:00;2022-05-26T08:00:00 2022-05-26T20:00:00;2022-05-27T08:00:00 2022-05-27T20:00:00;2022-05-28T08:00:00 2022-05-28T20:00:00;2022-05-29T08:00:00 2022-05-29T20:00:00;2022-05-30T08:00:00 2022-05-30T20:00:00;2022-05-31T08:00:00 2022-05-31T20:00:00;2022-06-01T08:00:00 2022-06-01T20:00:00;2022-06-02T08:00:00 2022-06-02T20:00:00;2022-06-03T08:00:00 2022-06-03T20:00:00;2022-06-04T08:00:00 2022-06-04T20:00:00;2022-06-05T08:00:00 2022-06-05T20:00:00;2022-06-06T08:00:00 2022-06-06T20:00:00;2022-06-07T08:00:00 2022-06-07T20:00:00;2022-06-08T08:00:00 2022-06-08T20:00:00;2022-06-09T08:00:00 2022-06-09T20:00:00;2022-06-10T08:00:00 2022-06-10T20:00:00;2022-06-11T08:00:00 2022-06-11T20:00:00;2022-06-12T08:00:00 2022-06-12T20:00:00;2022-06-13T08:00:00 2022-06-13T20:00:00;2022-06-14T08:00:00 2022-06-14T20:00:00;2022-06-15T08:00:00 2022-06-15T20:00:00;2022-06-16T08:00:00 2022-06-16T20:00:00;2022-06-17T08:00:00 2022-06-17T20:00:00;2022-06-18T08:00:00 2022-06-18T20:00:00;2022-06-19T08:00:00 2022-06-19T20:00:00;2022-06-20T08:00:00 2022-06-20T20:00:00;2022-06-21T08:00:00 2022-06-21T20:00:00;2022-06-22T08:00:00 2022-06-22T20:00:00;2022-06-23T08:00:00 2022-06-23T20:00:00;2022-06-24T08:00:00 2022-06-24T20:00:00;2022-06-25T08:00:00 2022-06-25T20:00:00;2022-06-26T08:00:00 2022-06-26T20:00:00;2022-06-27T08:00:00 2022-06-27T20:00:00;2022-06-28T08:00:00 2022-06-28T20:00:00;2022-06-29T08:00:00 2022-06-29T20:00:00;2022-06-30T08:00:00 2022-06-30T20:00:00;2022-07-01T08:00:00 2022-07-01T20:00:00;2022-07-02T08:00:00 2022-07-02T20:00:00;2022-07-03T08:00:00 2022-07-03T20:00:00;2022-07-04T08:00:00 2022-07-04T20:00:00;2022-07-05T08:00:00 2022-07-05T20:00:00;2022-07-06T08:00:00 2022-07-06T20:00:00;2022-07-07T08:00:00 2022-07-07T20:00:00;2022-07-08T08:00:00 2022-07-08T20:00:00;2022-07-09T08:00:00 2022-07-09T20:00:00;2022-07-10T08:00:00 2022-07-10T20:00:00;2022-07-11T08:00:00 2022-07-11T20:00:00;2022-07-12T08:00:00 2022-07-12T20:00:00;2022-07-13T08:00:00 2022-07-13T20:00:00;2022-07-14T08:00:00 2022-07-14T20:00:00;2022-07-15T08:00:00 2022-07-15T20:00:00;2022-07-16T08:00:00 2022-07-16T20:00:00;2022-07-17T08:00:00 2022-07-17T20:00:00;2022-07-18T08:00:00 2022-07-18T20:00:00;2022-07-19T08:00:00 2022-07-19T20:00:00;2022-07-20T08:00:00 2022-07-20T20:00:00;2022-07-21T08:00:00 2022-07-21T20:00:00;2022-07-22T08:00:00 2022-07-22T20:00:00;2022-07-23T08:00:00 2022-07-23T20:00:00;2022-07-24T08:00:00 2022-07-24T20:00:00;2022-07-25T08:00:00 2022-07-25T20:00:00;2022-07-26T08:00:00 2022-07-26T20:00:00;2022-07-27T08:00:00 2022-07-27T20:00:00;2022-07-28T08:00:00 2022-07-28T20:00:00;2022-07-29T08:00:00 2022-07-29T20:00:00;2022-07-30T08:00:00 2022-07-30T20:00:00;2022-07-31T08:00:00 2022-07-31T20:00:00;2022-08-01T08:00:00 2022-08-01T20:00:00;2022-08-02T08:00:00 2022-08-02T20:00:00;2022-08-03T08:00:00 2022-08-03T20:00:00;2022-08-04T08:00:00 2022-08-04T20:00:00;2022-08-05T08:00:00 2022-08-05T20:00:00;2022-08-06T08:00:00 2022-08-06T20:00:00;2022-08-07T08:00:00 2022-08-07T20:00:00;2022-08-08T08:00:00 2022-08-08T20:00:00;2022-08-09T08:00:00 2022-08-09T20:00:00;2022-08-10T08:00:00 2022-08-10T20:00:00;2022-08-11T08:00:00 2022-08-11T20:00:00;2022-08-12T08:00:00 2022-08-12T20:00:00;2022-08-13T08:00:00 2022-08-13T20:00:00;2022-08-14T08:00:00 2022-08-14T20:00:00;2022-08-15T08:00:00 2022-08-15T20:00:00;2022-08-16T08:00:00 2022-08-16T20:00:00;2022-08-17T08:00:00 2022-08-17T20:00:00;2022-08-18T08:00:00 2022-08-18T20:00:00;2022-08-19T08:00:00 2022-08-19T20:00:00;2022-08-20T08:00:00 2022-08-20T20:00:00;2022-08-21T08:00:00 2022-08-21T20:00:00;2022-08-22T08:00:00 2022-08-22T20:00:00;2022-08-23T08:00:00 2022-08-23T20:00:00;2022-08-24T08:00:00 2022-08-24T20:00:00;2022-08-25T08:00:00 2022-08-25T20:00:00;2022-08-26T08:00:00 2022-08-26T20:00:00;2022-08-27T08:00:00 2022-08-27T20:00:00;2022-08-28T08:00:00 2022-08-28T20:00:00;2022-08-29T08:00:00 2022-08-29T20:00:00;2022-08-30T08:00:00 2022-08-30T20:00:00;2022-08-31T08:00:00 2022-08-31T20:00:00;2022-09-01T08:00:00 2022-09-01T20:00:00;2022-09-02T08:00:00 2022-09-02T20:00:00;2022-09-03T08:00:00 2022-09-03T20:00:00;2022-09-04T08:00:00 2022-09-04T20:00:00;2022-09-05T08:00:00 2022-09-05T20:00:00;2022-09-06T08:00:00 2022-09-06T20:00:00;2022-09-07T08:00:00 2022-09-07T20:00:00;2022-09-08T08:00:00 2022-09-08T20:00:00;2022-09-09T08:00:00 2022-09-09T20:00:00;2022-09-10T08:00:00 2022-09-10T20:00:00;2022-09-11T08:00:00 2022-09-11T20:00:00;2022-09-12T08:00:00 2022-09-12T20:00:00;2022-09-13T08:00:00 2022-09-13T20:00:00;2022-09-14T08:00:00 2022-09-14T20:00:00;2022-09-15T08:00:00 2022-09-15T20:00:00;2022-09-16T08:00:00 2022-09-16T20:00:00;2022-09-17T08:00:00 2022-09-17T20:00:00;2022-09-18T08:00:00 2022-09-18T20:00:00;2022-09-19T08:00:00 2022-09-19T20:00:00;2022-09-20T08:00:00 2022-09-20T20:00:00;2022-09-21T08:00:00 2022-09-21T20:00:00;2022-09-22T08:00:00 2022-09-22T20:00:00;2022-09-23T08:00:00 2022-09-23T20:00:00;2022-09-24T08:00:00 2022-09-24T20:00:00;2022-09-25T08:00:00 2022-09-25T20:00:00;2022-09-26T08:00:00 2022-09-26T20:00:00;2022-09-27T08:00:00 2022-09-27T20:00:00;2022-09-28T08:00:00 2022-09-28T20:00:00;2022-09-29T08:00:00 2022-09-29T20:00:00;2022-09-30T08:00:00 2022-09-30T20:00:00;2022-10-01T08:00:00 2022-10-01T20:00:00;2022-10-02T08:00:00 2022-10-02T20:00:00;2022-10-03T08:00:00 2022-10-03T20:00:00;2022-10-04T08:00:00 2022-10-04T20:00:00;2022-10-05T08:00:00 2022-10-05T20:00:00;2022-10-06T08:00:00 2022-10-06T20:00:00;2022-10-07T08:00:00 2022-10-07T20:00:00;2022-10-08T08:00:00 2022-10-08T20:00:00;2022-10-09T08:00:00 2022-10-09T20:00:00;2022-10-10T08:00:00 2022-10-10T20:00:00;2022-10-11T08:00:00 2022-10-11T20:00:00;2022-10-12T08:00:00 2022-10-12T20:00:00;2022-10-13T08:00:00 2022-10-13T20:00:00;2022-10-14T08:00:00 2022-10-14T20:00:00;2022-10-15T08:00:00 2022-10-15T20:00:00;2022-10-16T08:00:00 2022-10-16T20:00:00;2022-10-17T08:00:00 2022-10-17T20:00:00;2022-10-18T08:00:00 2022-10-18T20:00:00;2022-10-19T08:00:00 2022-10-19T20:00:00;2022-10-20T08:00:00 2022-10-20T20:00:00;2022-10-21T08:00:00 2022-10-21T20:00:00;2022-10-22T08:00:00 2022-10-22T20:00:00;2022-10-23T08:00:00 2022-10-23T20:00:00;2022-10-24T08:00:00 2022-10-24T20:00:00;2022-10-25T08:00:00 2022-10-25T20:00:00;2022-10-26T08:00:00 2022-10-26T20:00:00;2022-10-27T08:00:00 2022-10-27T20:00:00;2022-10-28T08:00:00 2022-10-28T20:00:00;2022-10-29T08:00:00 2022-10-29T20:00:00;2022-10-30T08:00:00 2022-10-30T20:00:00;2022-10-31T08:00:00 2022-10-31T20:00:00;2022-11-01T08:00:00 2022-11-01T20:00:00;2022-11-02T08:00:00 2022-11-02T20:00:00;2022-11-03T08:00:00 2022-11-03T20:00:00;2022-11-04T08:00:00 2022-11-04T20:00:00;2022-11-05T08:00:00 2022-11-05T20:00:00;2022-11-06T08:00:00 2022-11-06T20:00:00;2022-11-07T08:00:00 2022-11-07T20:00:00;2022-11-08T08:00:00 2022-11-08T20:00:00;2022-11-09T08:00:00 2022-11-09T20:00:00;2022-11-10T08:00:00 2022-11-10T20:00:00;2022-11-11T08:00:00 2022-11-11T20:00:00;2022-11-12T08:00:00 2022-11-12T20:00:00;2022-11-13T08:00:00 2022-11-13T20:00:00;2022-11-14T08:00:00 2022-11-14T20:00:00;2022-11-15T08:00:00 2022-11-15T20:00:00;2022-11-16T08:00:00 2022-11-16T20:00:00;2022-11-17T08:00:00 2022-11-17T20:00:00;2022-11-18T08:00:00 2022-11-18T20:00:00;2022-11-19T08:00:00 2022-11-19T20:00:00;2022-11-20T08:00:00 2022-11-20T20:00:00;2022-11-21T08:00:00 2022-11-21T20:00:00;2022-11-22T08:00:00 2022-11-22T20:00:00;2022-11-23T08:00:00 2022-11-23T20:00:00;2022-11-24T08:00:00 2022-11-24T20:00:00;2022-11-25T08:00:00 2022-11-25T20:00:00;2022-11-26T08:00:00 2022-11-26T20:00:00;2022-11-27T08:00:00 2022-11-27T20:00:00;2022-11-28T08:00:00 2022-11-28T20:00:00;2022-11-29T08:00:00 2022-11-29T20:00:00;2022-11-30T08:00:00 2022-11-30T20:00:00;2022-12-01T08:00:00 2022-12-01T20:00:00;2022-12-02T08:00:00 2022-12-02T20:00:00;2022-12-03T08:00:00 2022-12-03T20:00:00;2022-12-04T08:00:00 2022-12-04T20:00:00;2022-12-05T08:00:00 2022-12-05T20:00:00;2022-12-06T08:00:00 2022-12-06T20:00:00;2022-12-07T08:00:00 2022-12-07T20:00:00;2022-12-08T08:00:00 2022-12-08T20:00:00;2022-12-09T08:00:00 2022-12-09T20:00:00;2022-12-10T08:00:00 2022-12-10T20:00:00;2022-12-11T08:00:00 2022-12-11T20:00:00;2022-12-12T08:00:00 2022-12-12T20:00:00;2022-12-13T08:00:00 2022-12-13T20:00:00;2022-12-14T08:00:00 2022-12-14T20:00:00;2022-12-15T08:00:00 2022-12-15T20:00:00;2022-12-16T08:00:00 2022-12-16T20:00:00;2022-12-17T08:00:00 2022-12-17T20:00:00;2022-12-18T08:00:00 2022-12-18T20:00:00;2022-12-19T08:00:00 2022-12-19T20:00:00;2022-12-20T08:00:00 2022-12-20T20:00:00;2022-12-21T08:00:00 2022-12-21T20:00:00;2022-12-22T08:00:00 2022-12-22T20:00:00;2022-12-23T08:00:00 2022-12-23T20:00:00;2022-12-24T08:00:00 2022-12-24T20:00:00;2022-12-25T08:00:00 2022-12-25T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Bibliothèque de la Cité Adresse Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Ville Genève lieuville Bibliothèque de la Cité Genève

Bibliothèque de la Cité Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

Une balade-quiz à travers la Vieille-Ville de Genève avec les Bibliothèques municipales Bibliothèque de la Cité 2022-04-15 was last modified: by Une balade-quiz à travers la Vieille-Ville de Genève avec les Bibliothèques municipales Bibliothèque de la Cité Bibliothèque de la Cité 15 avril 2022 Bibliothèque de la Cité Genève genève

Genève