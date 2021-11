Quimper Quimper Finistère, Quimper Une balade originale pour découvrir la nature Quimper Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Quimper

Une balade originale pour découvrir la nature Quimper, 20 novembre 2021, Quimper. Une balade originale pour découvrir la nature Moulin du Mohot 12 Rue de Stang Ar C’ hoat Quimper

2021-11-20 09:30:00 – 2021-11-20 11:30:00 Moulin du Mohot 12 Rue de Stang Ar C’ hoat

Marie Nocus est naturaliste-généraliste de formation. Son propos : « Comment l'Homme a-t-il modifié le paysage qui l'entoure ? Et quelles traces a-t-il laissées derrière lui ? » . En traversant bois, prairies et chemins creux, nous essayeront de découvrir les indices révélant la présence de leurs habitants. Le parcours, assez facile, un peu vallonné, fait 3 km. Cependant, pensez à être bien chaussé, et à apporter vos jumelles si vous en avez. Sur réservation. +33 6 20 05 20 40

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Quimper Autres Lieu Quimper Adresse Moulin du Mohot 12 Rue de Stang Ar C' hoat Ville Quimper lieuville Moulin du Mohot 12 Rue de Stang Ar C' hoat Quimper