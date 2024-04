Une balade ludique « Chemin faisant » Champagnac-la-Prune, samedi 13 avril 2024.

Cette journée de lancement a pour objectif de présenter la balade ludique et de conclure le projet d’éducation artistique et culturelle « Chemin Faisant ». Au fil des panneaux thématiques installés sur le parcours, le visiteur pourra découvrir faune, flore et paysages locaux. Le contenu des panneaux a été choisi par les enfants du RPI du Doustre et du Plateau des Étangs et illustré par les habitants de la commune. Une histoire inventée par les élèves sera également contée tout au long du cheminement pour retrouver un animal mystère. Le programme se déroule avec le départ à 9 H 30 pour la découverte du nouveau sentier, suite à cette balade, vers 12 H 00 une collation sera offerte par la mairie au niveau de la salle polyvalente. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 09:30:00

fin : 2024-04-13

Place de l’église

Champagnac-la-Prune 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

