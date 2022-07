Une balade littéraire Sandales d’Empédocle Besançon, 16 juillet 2022, Besançon.

Une balade littéraire Sandales d’Empédocle

La librairie Les Sandales d'Empédocle

2022-07-16 – 2022-07-16

95 Grande Rue

Besançon

Doubs

La librairie Les Sandales d’Empédocle vous convie à une balade littéraire le samedi 16 juillet, l’occasion de découvrir ou re-découvrir les lieux emblématiques du patrimoine de Besançon, à travers la littérature. Agrémentée de lectures d’œuvres entrant en résonance avec les monuments et places de la ville, cette balade suivra un circuit historique, alternant entre courtes marches à pied dans La Boucle (entre Granvelle et le Musée des Beaux-Arts) et lecture par un comédien des extraits d’œuvres sélectionnées.

À l’issue de la balade, vous pourrez trouver à la librairie les livres dont vous aurez entendu les passages, ainsi que d’autres ouvrages portant sur Besançon. Un temps convivial autour d’une boisson vous sera aussi proposé en fin de parcours.

Informations pratiques :

– 1 balade littéraire organisée le samedi 16 juillet 2022 sur 2 horaires : départ de la librairie Les Sandales d’Empédocle à 9h pour celle du matin / à 17h pour celle de l’après-midi

– boisson offerte à la fin de la balade

– durée de la balade : 1h30

– Nous ne fixons pas de prix, vous pourrez faire un don libre et conscient si vous le souhaitez

– balade animée par Charlie Bardelot (compagnie Philémon : www.compagniephilemon.fr)

– réservation obligatoire à la librairie au 03 81 82 00 88

(et avec le soutiende l’ALL)

+33 3 81 82 00 88 https://www.sandalesdempedocle.fr/

La librairie Les Sandales d’Empédocle 95 Grande Rue Besançon

