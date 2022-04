Une Balade contée Entre Chien et Loup Moulins Moulins Catégories d’évènement: Allier

Moulins

Une Balade contée Entre Chien et Loup Moulins, 26 avril 2022, Moulins. Une Balade contée Entre Chien et Loup Salle des fêtes de Moulins Place du Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins

2022-04-26 – 2022-04-26 Salle des fêtes de Moulins Place du Maréchal de Lattre de Tassigny

Moulins Allier Moulins Balade contée entre chien et loup, parcours dans le centre ancien de Moulins, avec 4 à 5 arrêts pour un petit conte. A partir de 3 ans. Balade gratuite et ouverte à tous. +33 4 70 20 44 00 https://avf.asso.fr/moulins-et-son-agglomeration/ Salle des fêtes de Moulins Place du Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Moulins Autres Lieu Moulins Adresse Salle des fêtes de Moulins Place du Maréchal de Lattre de Tassigny Ville Moulins lieuville Salle des fêtes de Moulins Place du Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins Departement Allier

Moulins Moulins Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moulins/

Une Balade contée Entre Chien et Loup Moulins 2022-04-26 was last modified: by Une Balade contée Entre Chien et Loup Moulins Moulins 26 avril 2022 Allier moulins

Moulins Allier