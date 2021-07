Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Une baie au port : une flânerie artistique dans la rue du Port Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

Une baie au port : une flânerie artistique dans la rue du Port Clermont-Ferrand, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Clermont-Ferrand. Une baie au port : une flânerie artistique dans la rue du Port 2021-07-03 – 2021-09-19

Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand Une Baie au Port est un parcours visuel invitant les artistes et créateurs à déployer leurs propositions dans l’espace public, la rue et les vitrines de commerces vacants ou occupés, mêlant patrimoine, arts plastiques, design et artisanat d’art. +33 4 12 04 22 30 https://clermontferrandmassifcentral2028.eu/ dernière mise à jour : 2021-06-29 par Clermont Auvergne Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Clermont-Ferrand Adresse Ville Clermont-Ferrand lieuville 45.78034#3.08849