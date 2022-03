Une avalanche de jeux Maison de la mémoire et du patrimoine Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Comme des premiers de cordée, les enfants vous guideront dans l’exposition afin d’atteindre leur objectif : vous faire découvrir le métier de guide de façon ludique grâce aux nombreux jeux de société qu’ils ont élaborés. En famille ou entre amis venez enquêter, jouer, partager et tester vos connaissances sur le métier de guide de montagne : Made in Chamonix ! Pour le dernier jour de l’exposition, La compagnie des guides de Chamonix : une histoire d’adaptation “, les élèves de CM1 de l’école du Centre de Chamonix vous invitent à venir vous amuser… Maison de la mémoire et du patrimoine 90 rue des moulins, 74400 Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, France Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T18:00:00;2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00

