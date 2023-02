Une autre idée de la cave, 4 mars 2023, Saint-Benoît-la-Forêt Saint-Benoît-la-Forêt.

Une autre idée de la cave

2 Lieu-dit Le Bourg Saint-Benoît-la-Forêt Indre-et-Loire

2023-03-04 16:00:00 16:00:00 – 2023-03-04 19:00:00 19:00:00

48 EUR 48 Quand une artiste peintre rencontre un sommelier, l’inspiration éveille les sens et une nouvelle idée de génie prend naissance… Imaginez un moment à la fois créatif et gourmand, un atelier dessin dans une cave à vin pour croquer et déguster le lieu… Laissez vous guider par Jenny, artiste peintre qui vous livre se techniques. Choisissez votre sujet et laissez la magie artistique opérer… Puis explorez vos autres palettes sensorielles guidé par Thierry Truffert, sommelier, lors d’un voyage dans l’univers du vin, accordé à des saveurs locales pour une finale gourmande… Réservation conseillé.

thierry.truffert@uneautrecave.com +33 6 60 73 55 15 https://uneautrecave.com/

dernière mise à jour : 2023-02-07 par