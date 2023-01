UNE AUTRE HISTOIRE DU POUVOIR Aniane, 12 février 2023, Aniane .

UNE AUTRE HISTOIRE DU POUVOIR

50 Boulevard Félix Giraud Aniane Hérault

2023-02-12 18:00:00 18:00:00 – 2023-02-12 21:00:00 21:00:00

Aniane

Hérault

Conférence gesticulée – Les incultes

Le micro est à vous !

Ce n’est ni un spectacle, ni une histoire. Vous allez entendre et partager des bouts d’histoire. Les nôtres et les vôtres. Le principe est simple. Les conférenciers gesticulant.e.s racontent une anecdote liée à la thématique du pouvoir : « moi je vote comme mes parents, et vous ? », « À quoi ai-je voulu résister à l’école ? », « Ai-je décidé de mes conditions de travail ? »… Ensuite, ceux et celles qui le souhaitent sont invité.e.s à raconter leurs propres expériences. De fil en aiguille, cette interaction met en évidence des éléments qui nous conduisent à nous engager et laisse apparaître une autre histoire du pouvoir…

Attention, la conférence aura lieu à la chapelle de l’abbaye d’Aniane

Aniane

dernière mise à jour : 2023-01-24 par