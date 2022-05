Une autre histoire

Une autre histoire, 8 juillet 2022, . Une autre histoire

2022-07-08 – 2022-07-08 18 18 EUR * Dans le cadre du Festival des ateliers de l’Art Scène Théâtre * Les arrêteurs de temps ont figé les horloges et le monde n’est plus comme avant. Une bande de résistants, fédérée par Noam, va tenter de combattre ceux qui croient être les maîtres du moment. La confrontation trouve son issue dans un sentiment qu’aucun des deux camps ne peut maîtriser : l’amour. Une comédie musicale sur le temps, sur le pouvoir, sur la beauté d’être ensemble, sur les airs de chansons intemporelles. Comédie musicale avec les ateliers comédie musicale adultes

Mise en scène Frédéric Fuertès – Mise en place vocale Julie Saint-Josse

Durée 90mn – Tout public * Dans le cadre du Festival des ateliers de l’Art Scène Théâtre * Les arrêteurs de temps ont figé les horloges et le monde n’est plus comme avant. Une bande de résistants, fédérée par Noam, va tenter de combattre ceux qui croient être les maîtres du moment. La confrontation trouve son issue dans un sentiment qu’aucun des deux camps ne peut maîtriser : l’amour. Une comédie musicale sur le temps, sur le pouvoir, sur la beauté d’être ensemble, sur les airs de chansons intemporelles. Comédie musicale avec les ateliers comédie musicale adultes

Mise en scène Frédéric Fuertès – Mise en place vocale Julie Saint-Josse

Durée 90mn – Tout public * Dans le cadre du Festival des ateliers de l’Art Scène Théâtre * Les arrêteurs de temps ont figé les horloges et le monde n’est plus comme avant. Une bande de résistants, fédérée par Noam, va tenter de combattre ceux qui croient être les maîtres du moment. La confrontation trouve son issue dans un sentiment qu’aucun des deux camps ne peut maîtriser : l’amour. Une comédie musicale sur le temps, sur le pouvoir, sur la beauté d’être ensemble, sur les airs de chansons intemporelles. Comédie musicale avec les ateliers comédie musicale adultes

Mise en scène Frédéric Fuertès – Mise en place vocale Julie Saint-Josse

Durée 90mn – Tout public dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville