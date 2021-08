Bazeilles Maison de la Dernière Cartouche Ardennes, Bazeilles Une auberge devenue lieu symbolique de résistance Maison de la Dernière Cartouche Bazeilles Catégories d’évènement: Ardennes

Bazeilles

Une auberge devenue lieu symbolique de résistance Maison de la Dernière Cartouche, 18 septembre 2021, Bazeilles. Une auberge devenue lieu symbolique de résistance

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison de la Dernière Cartouche

### Venez visiter le dernier lieu de résistance de la guerre franco-allemande de 1870 ! Le Musée est situé dans l’auberge, où se déroula l’action de résistance héroïque d’une cinquantaine d’hommes de la Division d’Infanterie de Marine, lors des combats de Bazeilles qui sévirent entre le 31 août et le 1er septembre 1870. Malgré sa rénovation, nous avons préservé les traces de cette action, notamment grâce à la pièce immortalisée par le célèbre tableau d’Alphonse de Neuville. Les objets présents sont issus en grande partie du champ de bataille, ainsi que des dons faits par les descendants des militaires. Le musée présente un aperçu général sur la guerre et recontextualise la bataille de Sedan, ainsi que le déroulement des combats dans le village. A l’issue de la visite, vous pouvez vous rendre à l’Ossuaire, situé dans le cimetière de la commune, afin de vous reccueillir auprès de la plupart des combattants décédés pendant cet affrontement. A la droite du musée, vous découvrirez un lieu où reposent 19 soldats et, au centre du village, le monument commémoratif des ces évenements. Tous les ans, une cérémonie se déroule au sein du village, afin de commémorer l’acte de bravour des hommes de cette armée.

Gratuit. Entrée libre. 10 personnes maximum.

Venez visiter le dernier lieu de résistance de la guerre franco-allemande de 1870 ! Maison de la Dernière Cartouche 12 rue de la dernière cartouche, 08140 Bazeilles Bazeilles Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ardennes, Bazeilles Autres Lieu Maison de la Dernière Cartouche Adresse 12 rue de la dernière cartouche, 08140 Bazeilles Ville Bazeilles lieuville Maison de la Dernière Cartouche Bazeilles