Une artiste au Groenland : rencontre Redon, 17 mars 2022, Redon.

Une artiste au Groenland : rencontre Rue Joseph Lamour de Caslou Médiathèque Redon

2022-03-17 – 2022-03-17 Rue Joseph Lamour de Caslou Médiathèque

Redon Ille-et-Vilaine Redon

Embarquez avec l’artiste Claire Astigarraga, illustratrice sérigraphe-voyageuse, pour le grand nord. Elle vous dévoilera une expérience atypique de résidence artistique sur un bateau pris dans les glaces.

Vous y découvrirez, à travers son regard d’artiste-voyageuse, un pays aux paysages époustouflants, en pleine mutation sociale et environnementale.

Loin des clichés des kayaks et des igloos, rencontrez, à travers son récit, un Groenland moderne et sensible.

Intervenante : Claire Astigarraga, illustratrice-sérigraphe-voyageuse.

Conférence proposée par Les Corbeaux Dynamite, autour de l’exposition Saisons Polaires.

Jeudi 17 mars à 20h à la médiathèque Jean-Michel Bollé, REDON.

Pour tous à partir de 12 ans. Gratuit sur réservation.

+33 2 99 71 29 38

Rue Joseph Lamour de Caslou Médiathèque Redon

