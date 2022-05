Une armada sous les flots : les épaves du Débarquement de Normandie Ouistreham, 1 juin 2022, Ouistreham.

L’exposition « Une armada sous les flots : les épaves du Débarquement de Normandie » invite à découvrir les quelques 150 vestiges sous-marins qui reposent encore au large des plages du Débarquement et témoignent de cet événement.

Elle illustre la recherche effectuée depuis une trentaine d’années par les plongeurs amateurs mais aussi par des archéologues et hydrographes américains, anglais, canadiens et plus récemment par le DRASSM. L’exposition sera présentée pour la première fois à Ouistreham Riva-Bella au sein du Centre d’Activités Nautiques, lieu dédié à la diffusion d’une culture nautique accessible à tous les publics.

Un événement proposé par la Région Normandie et le DRASSM (ministère de la Culture).

Ouverte du mardi au samedi.

