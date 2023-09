Une architecture éléphantesque à l’Arc de triomphe Arc de triomphe Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Une architecture éléphantesque à l’Arc de triomphe Arc de triomphe Paris, 14 octobre 2023, Paris. Du samedi 14 octobre 2023 au dimanche 15 octobre 2023 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 11h30

.Public enfants adolescents. A partir de 6 ans. payant 13 € pour les adultes

8 € pour les enfants

8 € pour le public spécifique (handicap, demandeurs d’emploi, minima sociaux) À noter : 1 adulte par panier minimum

Point de rendez-vous dans le tunnel, au niveau des bancs en pierre (côté panneau des tarifs) Pourquoi un éléphant ? Venez découvrir les projets fous avant la naissance de l’Arc de triomphe au cours d’une visite thématique à l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture. PRÉSENTATION Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture, l’Arc de triomphe propose des visites architecturales pendant le week-end. Venez découvrir en famille la riche histoire de ce monument ! Cette programmation célèbre également le bicentenaire de l’ordonnance signée par Louis XVIII le 9 octobre 1823 qui confirma l’achèvement de l’Arc de triomphe —après 9 ans d’arrêt des travaux. À SAVOIR AVANT VOTRE VISITE Réservation obligatoire

Evènement non accessible aux personnes à mobilité réduites Arc de triomphe Place Charles de Gaulle – Etoile 75008 Paris Contact : https://www.paris-arc-de-triomphe.fr/agenda/une-architecture-elephantesque service.educatifarc@monuments-nationaux.fr https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/produits-seances?site=2032863779450400197&famille=2319982714200400852

