Ploemeur

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Cité de l’habitat provisoire du parc de Soye Entrée libre dans la limite des places disponibles

Située dans le parc de Soye, la cité de l’habitat provisoire est constituée de trois baraques meublées. Leur visite conte la création de cette architecture d’urgence singulière. Cité de l’habitat provisoire du parc de Soye Parc de Soye, 56270,Ploemeur Ploemeur Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

