Une archéologie des lanceurs d’alerte ? Les correspondants-photographes bénévoles du journal l’Humanité (1952-1999) et leurs archives. Archives de Paris – Salle Paul Verlaine Paris Catégories d’évènement: île de France

Une archéologie des lanceurs d’alerte ? Les correspondants-photographes bénévoles du journal l’Humanité (1952-1999) et leurs archives. Archives de Paris – Salle Paul Verlaine, 9 juin 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 09 juin 2022

de 17h00 à 18h30

gratuit

Cycle de conférences « La photographie à Paris ». Saison 2 : Être photographe à Paris. Conférence par Yann Potin, chargé d’études documentaires, Archives nationales, département Éducation, Culture et Affaires sociales, dans le cadre du cycle de conférences La Photographie à Paris : Être photographe à Paris, aux Archives de Paris en partenariat avec le Comité d’histoire de la Ville de Paris. Archives de Paris – Salle Paul Verlaine 18 boulevard Sérurier Paris 75019 Contact : 0153724123 DAC-Archives-Valorisation@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100063717996179 Concert;Sciences

