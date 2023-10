Une aquarelliste parisienne sur le chemin de Compostelle Bibliothèque du tourisme et des voyages – Germaine Tillion (BTV) Paris, 21 octobre 2023, Paris.

Le samedi 21 octobre 2023

de 15h00 à 16h00

.Tout public. gratuit

Rencontre avec l’artiste Agnès Goyet, autrice du carnet de voyage « Compostelle, pas à pas ».

Du Japon à Venise, en passant par Mayotte et Paris, la Bibliothèque

du Tourisme et des Voyages est riche d’un fonds de carnets de voyage, mêlant

ainsi évasion et art. C’est dans ce cadre que l’équipe de la bibliothèque vous

invite à rencontrer l’artiste Agnès Goyet.

Après quelques cours suivis à Paris, Agnès Goyet découvre le bonheur de dessiner dehors. Elle dessine sur le vif, avec un matériel réduit au minimum : un carnet, une plume et de l’aquarelle pour une mise en couleurs légère, spontanée et sensible. C’est munie de ces outils qu’elle illustre à l’aquarelle son périple sur le chemin de Compostelle pour en faire un carnet de voyage, riche d’informations pratiques, publié aux éditions Akinomé. Son trajet : Le Puy-en-Velay jusqu’à Cahors, en passant par Aumont-Aubrac et Conques, presque 400 kilomètres !

Au cours de cette rencontre, elle nous partagera son expérience sur le chemin de Compostelle, des anecdotes et des conseils pratiques pour partir sereinement. Cet échange sera accompagné de la projection d’aquarelles réalisées au cours de son voyage.

Rencontre suivie d’une séance de dédicace.

