LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab, le jeudi 8 juillet à 14:00

### Ceci n’est ni un atelier, ni un cours magistral, juste un moment dédié pour avancer sur ses projets :) Toi aussi tu procrastine pour communiquer sur ton projet, ton asso, ton entreprise….? Tu as des idées, des envies mais tu ne te donne pas le temps de les mettre en oeuvre? Le concept de après-midi « passe à l’action » est simple comme chou: tu viens au lab avec ton ordi, ou on t’en prête un et tu te donnes le temps de faire ce que tu veux faire :) Bonus: tu n’est pas seul.e alors tu peux trouver de l’aide pour avancer si tu es coincé.e.

ouvert à toustes

Donne-toi le temps de faire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-08T14:00:00 2021-07-08T18:00:00

