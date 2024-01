Une après-midi Musicale à Thémines Thémines, dimanche 4 février 2024.

Une après-midi Musicale à Thémines Thémines Lot

Venez passez une après-midi musicale au son du trio Bouts de Ficelles

Spectacle en chansons à une, deux ou trois voix accompagné par des guitares et un accordéon. Le répertoire est composé de créations et de reprises, dans une ambiance intime et poétique !

collation offerte avec des crêpes et du vin chaud EUR.

salle de quartier

Thémines 46120 Lot Occitanie

Début : 2024-02-04 16:00:00

fin : 2024-02-04



