Une après-midi fantomastique
2021-10-23 15:00:00 – 2021-10-23 19:00:00
Val-au-Perche, Orne

Jeux, animations musicale, distribution de bonbons, vente de gâteaux et de boissons. Sortez vos tenues les plus terrifiantes pour l'occasion ! Concours de pesée de citrouille (1 € la pesée) avec un bon d'achat de 30 € à gagner. Pass sanitaire obligatoire.

Contact: sejour@perchenormand.fr

Dernière mise à jour : 2021-10-15
Source: CdC des Collines du Perche Normand

Détails Catégories d’évènement: Orne, Val-au-Perche Autres Lieu Val-au-Perche Adresse Ville Val-au-Perche lieuville 48.28659#0.70746