Banne Banne Ardèche, Banne une après midi autour de la distillerie (Atelier papier végétal + visite de la distillerie) Banne Banne Catégories d’évènement: Ardèche

Banne

une après midi autour de la distillerie (Atelier papier végétal + visite de la distillerie) Banne, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Banne. une après midi autour de la distillerie (Atelier papier végétal + visite de la distillerie) 2021-07-09 14:00:00 – 2021-07-09 17:00:00

Banne Ardêche Banne EUR 18 Atelier créatif pour petits et grands dans lequel vous découvrirez à la fois la fabuleuse histoire du papier et apprendrez à créer une feuille de papier à partir de plantes sauvages ou cultivées soigneusement récoltées et préparées pour vous. +33 6 21 12 30 15 dernière mise à jour : 2021-06-01 par

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Banne Étiquettes évènement : Autres Lieu Banne Adresse Ville Banne lieuville 44.38253#4.16683