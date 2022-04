Une aprés-midi à l’Agenaise Agen Agen Catégories d’évènement: Agen

Lot-et-Garonne

Une aprés-midi à l'Agenaise Agen
2022-07-14

2022-07-14 14:00:00 – 2022-07-14

Agen Lot-et-Garonne EUR La ville d’Agen est une ville d’histoire que Garonne-Nature sera heureuse de vous faire découvrir. Lors de cette visite, nous allons visiter les lieux incontournables d’Agen allant du square

jusqu’au mythique Pont canal en bordant la Garonne. Ensuite, nous nous rendrons à l’Ermitage avec une vue imprenable sur Agen.

Pour finir la visite, vous aurez droit à une dégustation de l’inimitable pruneau d’Agen en

Agen

