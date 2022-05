Une après-midi à la Ferme de Valérie Fauguerolles Fauguerolles Catégories d’évènement: Fauguerolles

Une après-midi à la Ferme de Valérie Fauguerolles, 3 juillet 2022, Fauguerolles. Une après-midi à la Ferme de Valérie La Ferme de Valérie 14 chemin de Pradines Fauguerolles

2022-07-03 14:00:00 – 2022-07-03 16:00:00 La Ferme de Valérie 14 chemin de Pradines

Fauguerolles Lot-et-Garonne Fauguerolles EUR 10 10 Dans la campagne lot-et-garonnaise se trouve la Ferme de Valérie. Cette ferme à taille humaine composée de nombreux animaux : chèvres, moutons, alpagas…vous ouvre ses portes lors d’une après-midi.

Venez voir les animaux et découvrir cette ferme située à Fauguerolles dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

