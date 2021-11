Flagey Flagey 25330, Flagey Une après-dinée à Flagey, cabaret à l’orgue de barbarie Flagey Flagey Catégories d’évènement: 25330

Flagey

Une après-dinée à Flagey, cabaret à l’orgue de barbarie Flagey, 28 novembre 2021, Flagey. Une après-dinée à Flagey, cabaret à l’orgue de barbarie Ferme familiale Courbet 28 grande rue Flagey

2021-11-28 – 2021-11-28 Ferme familiale Courbet 28 grande rue

Flagey 25330 EUR Par Catherine et André Humbert, Association 4P Dans l’esprit des rencontres familiales et conviviales que la famille Courbet pouvait passer à Flagey ou Ornans, et qui ont largement influencé Gustave Courbet pour son Après-dînée à Ornans (conservée au Palais des Beaux-Arts de Lille), venez passer un moment agréable au chaud dans le Café de Juliette. Cet après-midi sera aussi l’occasion de découvrir quelques anecdotes de Gustave Courbet en famille… Durée : 2h

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Informations et réservations obligatoires au 03 81 53 03 60 ou fermecourbet@doubs.fr Par Catherine et André Humbert, Association 4P Dans l’esprit des rencontres familiales et conviviales que la famille Courbet pouvait passer à Flagey ou Ornans, et qui ont largement influencé Gustave Courbet pour son Après-dînée à Ornans (conservée au Palais des Beaux-Arts de Lille), venez passer un moment agréable au chaud dans le Café de Juliette. Cet après-midi sera aussi l’occasion de découvrir quelques anecdotes de Gustave Courbet en famille… Durée : 2h

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Informations et réservations obligatoires au 03 81 53 03 60 ou fermecourbet@doubs.fr Ferme familiale Courbet 28 grande rue Flagey

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: 25330, Flagey Autres Lieu Flagey Adresse Ferme familiale Courbet 28 grande rue Ville Flagey lieuville Ferme familiale Courbet 28 grande rue Flagey