Une approche économique de l’aviation durable ENAC Alumni Toulouse, mardi 19 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-19 14:00

Fin : 2024-03-19 15:30

The Institute for Sustainable Aviation (ISA) organise une série de webinaires sur la recherche en matière d’aviation durable.

Pour le prochain webinaire, qui se tiendra via Zoom le mardi 19 mars 2024, de 14h00 à 15h30, nous aurons le plaisir d’accueillir Stef Proost, professeur titulaire émérite au département d’économie et de commerce de l’université KU Leuven.

Il interviendra sur le thème « An Economist Approach to Sustainable Aviation »

o Hôte : Laurent Joly, Directeur de l’ISA

o Modérateur : Marc Ivaldi, Professeur d’économie à l’Ecole d’économie de Toulouse

o Discutant : Mathias Reynaert, Professeur d’économie à Toulouse School of Economics

Pour participer, nous vous invitons à vous inscrire ici : https://zoom.us/webinar/register/WN_K5JniijzTB6JI9DZQB-QMw

Notez que le séminaire sera enregistré et mis en ligne sur le site de l’Institut de l’aviation durable.

Le programme des webinaires de l’année est le suivant :

– 21 mai 2024 : Joaquim R. R. A. Martins, professeur d’ingénierie aérospatiale à l’Université du Michigan – « Façonner l’aviation durable avec l’analyse multidisciplinaire et l’optimisation de la conception ».

– 17 septembre 2024 : Ricardo Flores-Fillol, professeur associé à l’Universitat Rovira I Virgili

– 19 novembre 2024 : Thierry Druot et Nicolas Monrolin, Chercheurs à l’ENAC.

Le comité d’organisation ISA

Marc Ivaldi (TSE – ISA)

Jean-Christophe Jouhaud (CERFACS – ISA)

Laurence Calmels-Lavergne (ISAE-SUPAERO – ISA)

