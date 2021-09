Une appli numérique au Musée National Adrien Dubouché ! Musée national Adrien Dubouché, 18 septembre 2021, Limoges.

Une appli numérique au Musée National Adrien Dubouché !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée national Adrien Dubouché

### Le Musée National Adrien Dubouché sort son appli. Elle permet à tous de découvrir la porcelaine de Limoges, les techniques de fabrication et les collections de céramique de l’Antiquité à nos jours. L’application du Musée National Adrien Dubouché est un outil d’aide à la visite interactif et facile, pour tous les publics. Elle est une source précieuse d’informations pour en savoir plus sur l’histoire de la céramique, pour organiser sa visite ou pour découvrir les collections du musée pas à pas. Vous pouvez la télécharger depuis chez vous sur App Store et Play Store ou au muse grâce au Wifi gratuit. Des poteries antiques jusqu’aux céramiques techniques ou biomédicales en passant par l’épopée de la porcelaine de Limoges, cette application vous propose de plonger dans l’univers de la céramique sous toutes ses formes à travers une sélection de 190 œuvres des collections. L’application est disponible en français et en anglais pour « Explorer le musée » à travers des textes écrits et audio, ainsi que des photos complémentaires d’œuvres du musée et d’autres institutions culturelles ou encore des vidéos « Pour aller plus loin ». Différents parcours sont également proposés : – Visite-découverte – Œuvres immanquables – La porcelaine de Limoges – Architecture et histoire du musée – Grandioses ! – Je ne veux pas voir d’assiettes – Les arts de la table d’hier à aujourd’hui – Art contemporain – Le voyage – Les artistes – Œuvres en 3D Un parcours en famille permet aux enfants à partir de 7 ans de vivre une expérience de visite unique en explorant les collections à travers les pages d’un mystérieux carnet à dessin. Le parcours FALC (Facile À Lire et à Comprendre) est fait pour comprendre rapidement et facilement les œuvres du musée. Ce parcours est adapté aux personnes ayant des difficultés de compréhension ou maîtrisant mal la langue française. Afin de prolonger votre visite, l’application vous permet de créer votre propre sélection pour retrouver facilement vos œuvres favorites. Une application pour venir et revenir !

Gratuit. Entrée libre.

Musée national Adrien Dubouché 8 bis place Winston-Churchill, 87000 Limoges



