Une ancienne fontaine aujourd'hui dévoilée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à La Fontaine de Bar Gratuit. Entrée libre.

Venez découvrir cette fontaine tout récemment restaurée par les élèves de l’EREA de Wassy. La Fontaine de Bar Rue de Bar, 52130 Wassy Wassy Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

