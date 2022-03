Une ample comédie Médiathèque Fabre Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Une ample comédie Médiathèque Fabre, 19 mars 2022, Toulouse. Une ample comédie

Médiathèque Fabre, le samedi 19 mars à 11:00

### Spectacle par Le Théâtre des deux sources _Dans le cadre du Printemps des poètes_ Fuyons avec le loup, rêvons avec Perrette, redécouvrons dans ce spectacle toute la vigueur, l’actualité, la subtilité de ce poète qui enchante grands et petits. Entrons dans cette « Ample comédie à cent actes divers et dont la scène est l’univers ». ### Plus d’infos [Site de la Médiathèque Fabre](https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda/une-ample-comedie-printemps-des-poetes/) ![]() ### Infos pratiques * Samedi 19 mars 2022 * À partir de 8 ans

Entrée libre

Culture Médiathèque Fabre 6 Rue Saint-Jean, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

