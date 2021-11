Bordeaux Evénement en ligne Bordeaux, Gironde Une alimentation durable à la maison, sans gaspillage et sans déchets Evénement en ligne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Une alimentation durable à la maison, sans gaspillage et sans déchets Evénement en ligne, 22 novembre 2021, Bordeaux. Une alimentation durable à la maison, sans gaspillage et sans déchets

Evénement en ligne, le lundi 22 novembre à 18:30

A l’occasion de la Semaine européenne de réduction des déchets (SERD), du 22 au 28 novembre 2021, le CREPAQ et Zero Waste Bordeaux vous convient à un webinaire, le 22 novembre de 18h30 à 19h30, sur les enjeux, freins et leviers d’une alimentation durable à la maison, sans gaspillage et sans déchets.

Sur inscription

Le CREPAQ et Zero Waste Bordeaux vous convient à un webinaire sur l’alimentation durable et la réduction des déchets. Evénement en ligne Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-22T18:30:00 2021-11-22T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Evénement en ligne Adresse Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Evénement en ligne Bordeaux