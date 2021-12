Obernai Obernai Bas-Rhin, Obernai Une agréable balade le long du sentier de l’Ehn Obernai Obernai Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Obernai Bas-Rhin Obernai Voici une petite promenade pédagogique le long de la rivière Ehn qui traverse Obernai et qui a contribué à lui donner son nom d’origine germanique«Oberehnheim».

Envie de faire un peu de repérage virtuel avant de vous y engager ? C’est par ICI Tout au long du parcours, 12 panneaux vous donneront des informations sur sa faune, sa flore et le cycle de l’eau ICI

