Undô Ciné-concert pour alto électronique et vidéo Conservatoire de musique et danse Pontivy, samedi 13 avril 2024.

Olivier Marin / altiste et compositeur

Olivier Marin, altiste et compositeur, est un musicien éclectique qui se produit régulièrement comme soliste et chambriste dans des festivals où il présente des récitals originaux alliant musique classique, contemporaine et musique du monde.

Restitution des ateliers des élèves du conservatoire

Tout public / Durée 1h / Gratuit

Sur réservation / Places limitées .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:00:00

fin : 2024-04-13 21:00:00

Conservatoire de musique et danse 5 rue Kristen Noguès

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne

