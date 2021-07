Bordeaux La Manufacture CDCN Bordeaux, Gironde Undivided – Meytal Blanaru La Manufacture CDCN Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Undivided – Meytal Blanaru ————————– ### jeu. 7 octobre – 19h00 ### 60 min – tout public à partir de 7 ans Que signifient réellement être ensemble, être seul·e ? A l’heure de l’individu roi, Undivided est né du profond désir de Meytal Blanaru d’offrir un point de rencontre plus intime et sans entrave. Au centre, quatre danseur·seuse·s et un musicien font groupe, questionnent le rapport à l’autre, à vous. Il·elle·s rejouent leurs interactions, dans la tendresse suspendue de l’instant, dans l’intensité du contact direct avec les spectateur·trice·s, comme seule la chorégraphe sait en créer. Un moment précieux de connexion. — En coréalisation avec le FAB Festival International des Arts de Bordeaux Métropole 2021 — + d’infos ici : [Undivided](https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/undivided-meytal-blanaru-07-10-21/)

tarif plein 16€ – tarif réduit 12€ – tarif jeune/tarif groupe 10€ – carte Manuf’ 12€ – carte Manuf’réduit 10€ tarif Pass-Culture > voir sur pass.culture.fr

La Manufacture CDCN 226 boulevard Albert 1er, 33800 bordeaux Bordeaux Saint-Jean Gironde

