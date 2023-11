ATELIERS JURY, PLATEFORME CRÉATIVES CBPM Undertown Meyrin, 26 novembre 2023, Meyrin.

ATELIERS JURY, PLATEFORME CRÉATIVES CBPM Dimanche 26 novembre, 14h00 Undertown Gratuit, sur inscription

Le week-end Créatives BPM s’achèvera en beauté avec deux ateliers donnés par les juges du battle. Le dimanche 26 novembre 2023, la Plateforme CBPM a la chance de recevoir Eesah Yasuke pour un atelier Parole et Mamu pour un atelier Mouvement pour des moments d’échange avec les participante·x·s autour de leur art et leur savoir. Les ateliers CBPM cherchent à créer un espace de transmission et d’expérimentation où l’on mêle l’élévation de son art à l’élévation de soi. Les intervenante·x·s sont invitée·x·s à penser un atelier exclusif sous l’angle de leur expérience personnelle et artistique. A travers une thématique extraite de leur parcours, elles transmettent un savoir-faire mais aussi un savoir-être.

Être qui l’on est sans concession et utiliser ces pratiques afin de l’exprimer et l’assumer.

Eesah Yasuke (rap, écriture) et Mamu (krump, présence scénique) seront les prochaines invitée·x·s de qualité de la Plateforme Créatives BPM afin de transmettre leur pratique, mais aussi et surtout, d’échanger et de partager avec les participante·x·s :

26.11.2023 -14h-16h / Undertown, Meyrin: Atelier Créatives BPM avec Eesah Yasuke (rap, écriture) – sur inscriptions

26.11.2023 -16h30-18h30 / Undertown, Meyrin: Atelier Créatives BPM avec Mamu (krump, présence scénique) – sur inscriptions

Gratuit – sur inscription via les formulaires disponibles sur le site des Créatives.

Sans restriction de niveau, d’expérience et de pratique.

Viens comme tu es.

En mixité choisie : femmes, personnes trans et personnes non binaires

Undertown Place des Cinq-Continents 1, 1217 Meyrin Meyrin 1217 +41 22 989 34 62 http://www.undertown.ch

2023-11-26T14:00:00+01:00 – 2023-11-26T18:30:00+01:00

Kenza Wadimoff