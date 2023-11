BATTLE PLATEFORME CRÉATIVES BPM Undertown Meyrin, 25 novembre 2023, Meyrin.

BATTLE PLATEFORME CRÉATIVES BPM Samedi 25 novembre, 14h00 Undertown Entrée libre pour le public, sur inscription pour les personnes participantes

Le Battle est l’un des événements phares de la Plateforme Créatives BPM. Sous forme de compétition collaborative et performative, le Battle allie le Mouvement (hip-hop, house, krump, popping, etc.) à la Parole (rap, slam, chant) sur un Beat imposé (djing, beatmaking, instrument de musique). Les participante·x·s sont jugée·x·s sur la base d’un univers commun qu’iels devront développer et défendre à travers un binôme mouvement et parole tiré au sort le jour même à la suite des présélections. Au-delà de la compétition, le format de ce Battle propose des rencontres artistiques uniques et célèbre la création spontanée de différentes disciplines urbaines, le tout dans un esprit de bienveillance et de sororité.

Juges: Eesah Yasuke (Parole) et Mamu (Mouvement)

DJ et musique live: Mab’ish et Maclarnaque

Maîtresse de cérémonie: Lydie La Peste

Prix pour le binôme gagnant: CHF 800.- + une résidence de création + des propositions de performances lors des prochaines éditions du Festival Les Créatives et de notre réseau.

Prix coup de cœur RappeuZ: un jury mystère membre du tremplin RappeuZ élira un coup de cœur Parole qui sera invité à la prochaine tournée de casting RappeuZ 2024.

Inscriptions pour les présélections : via le lien sur le site des Créatives et sur place le jour J de 14h00 à 14h30

Début des présélections: 15h00

Performance exclusive durant le Battle suite à la Résidences Créatives BPM avec :

Poids Plume – YungMay (Parole) et Rowse (Mouvement) – gagnantes du Battle CBPM 2022

Informations pratiques

Bar et petite restauration

Gratuit

Participation : femmes, personnes trans et personnes non binaires

Public: ouvert à tou•te·x·s

Undertown Place des Cinq-Continents 1, 1217 Meyrin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T14:00:00+01:00 – 2023-11-25T21:00:00+01:00

(c) Kenza Wadimoff