Paris Cité internationale des arts Paris Undertow/Décoloniser l’institution, Avec Jay Pather Cité internationale des arts Paris Catégorie d’évènement: Paris

Undertow/Décoloniser l’institution, Avec Jay Pather Cité internationale des arts, 22 novembre 2021, Paris. Undertow/Décoloniser l’institution, Avec Jay Pather

Cité internationale des arts, le lundi 22 novembre à 18:30

**Undertow/Décoloniser l’institution, Avec Jay Pather** Pour le chorégraphe, commissaire, écrivain et enseignant sud-africain Jay Pather, les arts performatifs constituent un médium d’expression fort. Leur essor met en lumière les complexités de sociétés en crise, dont les dynamiques conjuguent inertie et transition turbulente. Rencontre organisée dans le cadre de la chaire internationale ArTec 2021/2022 et de la résidence – soutenue par ArTec – de Jay Pather à la Cité internationale des arts. **Lundi 22 novembre 2021, 18h30** **Entrée libre**

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Undertow/Décoloniser l’institution, Avec Jay Pather Cité internationale des arts 18, rue de l’Hôtel de ville, 75004 Paris Paris 4e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-22T18:30:00 2021-11-22T20:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité internationale des arts Adresse 18, rue de l'Hôtel de ville, 75004 Ville Paris lieuville Cité internationale des arts Paris