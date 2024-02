Underground XXL – Séance spéciale version intégrale Cinéma La Lanterne Bègles, dimanche 3 mars 2024.

Underground XXL – Séance spéciale version intégrale Version XXL & inédite du chef d’œuvre de Kusturica, avec petite restauration entre les deux partie. Dimanche 3 mars, 17h00 Cinéma La Lanterne Tarif unique 5€ par partie

Le film

En avril 1941, des militants communistes serbes fuient les bombardements allemands et se réfugient dans une cave. Parmi eux, deux amis, Blacky et Marko, et une actrice, Natalija, convoitée par les deux hommes. Au retour de la paix, Marko juge plus pratique de ne rien dire à ses camarades enfermés…

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 78 80 88 79 »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus 31, 73, 15 et 86.

