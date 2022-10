Underground Therapy avec l’association U’Know Event, 3 décembre 2022, .

2022-12-03 21:30:00 – 2022-12-03 05:00:00

EUR 10 14 « L’association Mâconnaise U’KNOW EVENT vous invite à descendre dans les souterrains de la Cave à Musique pour éveiller vos sens et faire trembler la voûte ! Au programme, une soirée progressive et variée rassemblant deux talents locaux, un pionnier de la culture underground et deux étoiles montantes de la scène Techno française, qui joueront pour la première fois en Bourgogne. Naviguant avec aisance de la Melodic Techno à l’Acid Tekno en passant par la Minimal et des influences industrielles, les artistes vous convient à un voyage sensitif qui saura vous faire oublier tous vos tracas ! »

THOMAS INCARDONA

Besançon [progressive house/techno]

Dj & Producteur originaire de Bourgogne-Franche-Comté, Thomas Incardona mêle la mélodie et la douceur des synthétiseurs à l’énergie et à l’envoutant rythme des free party. https://www.youtube.com/watch?v=OClg4jhm5vw

VILKO

Paris [hard techno]

Influencées par des artistes comme Kévin De Vries, Dusty Kid ou le projet Joyhauser, les productions variées de Vilko surprennent son public à chaque passage. Il s’est produit dans les plus grands clubs et festivals parisiens tels que l’Elektric Park, le T7 Paris, la Clairière, le YOYO – Palais de Tokyo, etc…



MILA DIETRICH

Marseille [techno]

Inspirés par son background en tant que batteuse dans divers groupes de rock/metal, les tracks de Mila Dietrich au groove obsédant véhiculent des histoires lubriques et sombres. Prêtresse des exutoires nocturnes, des dédales suintants et des dancefloors sans lendemain, ses fulgurances technoïdes sauront vous guider à travers l’obscurité.



SUBURBASS

Prague (underground tekno)

Artiste et producteur de Techno depuis 1996, SuBuRBaSs est aussi un raver qui est devenu l’un des pionnier de la Techno française aux côtés des Spiral Tribe, Cirkus Alien, et Heretik Soundsystem dans les années 90. Il porte maintenant la musique électronique française à l’international.



JORIO. K

Dijon (instrumental techno)

Multi-instrumentiste, Jorio K. aka Kr4sh évolue sur la scène locale depuis plus de 15 ans. Il associe ses deux passions, la guitare électrique et la musique électronique dans un live unique et surprenant !



