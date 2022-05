Underground System release party + Diogo Strausz Le Hasard Ludique Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Underground System release party + Diogo Strausz Le Hasard Ludique, 1 juin 2022, Paris. Le mercredi 01 juin 2022

de 20h00 à 23h30

. payant Prévente : 11€ (+ frais de loc) Sur place : 14€

Underground System, l’un des groupes les plus dynamiques de la ville de New York, continue de réinventer sa musique de global dance. Après leur premier LP ‘What Are You’ (Soul Clap Records), acclamé internationalement, le groupe a fait découvrir au public du monde entier son style particulier d’afrobeat, de dance punk, de disco et de musique électronique re-contextualisés, avec notamment un concert au Trans Musicales en 2018, suivi d‘une tournée européenne de 18 concerts en 2019 (Eurockeennes de Belfort, Fusion Festival en Allemagne, Festival Yeah ! de Laurent Garnier). Le groupe revient en 2022 avec un nouvel EP, Into the Fire ! Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m) : Leclaire (Paris) (145m)

Contact : https://www.lehasardludique.paris/concert/2022-03-04/underground-system https://www.facebook.com/events/1012153889655695 https://www.facebook.com/events/1012153889655695 https://www.lehasardludique.paris/concert/2022-03-04/underground-system

underground system

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Hasard Ludique Adresse 128 Avenue de Saint-Ouen Ville Paris lieuville Le Hasard Ludique Paris Departement Paris

Le Hasard Ludique Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Underground System release party + Diogo Strausz Le Hasard Ludique 2022-06-01 was last modified: by Underground System release party + Diogo Strausz Le Hasard Ludique Le Hasard Ludique 1 juin 2022 Le Hasard Ludique Paris Paris

Paris Paris