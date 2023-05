Underground Canopy & Marc Antoine Perrio La Petite Halle Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Underground Canopy & Marc Antoine Perrio La Petite Halle, 3 juin 2023, Paris. Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 03h00

.Tout public. gratuit

Underground Canopy & Marc Antoine Perrio présentent Pop-up Label Menace, un événement musical à la Petite Halle. La sortie en 2020 du premier mini album de Underground Canopy « Bluestaeb & S.fidelity present Unerground Canopy » leur a permis d’apporter leur pierre à l’édifice d’une scène jazz/hip-hop, en pleine évolution dans l’hexagone. Marc-Antoine Perrio : mêlant jazz, musique contemporaine et tonalités impressionnistes, la musique de MAP se nourrit de ses expériences et de son parcourt. De Saint-Étienne au CRR de Paris, de sa chambre étudiante à ses collaborations avec Aron Parks, du jazz au shoegaze, il n’y a qu’un pas. La Maison de disque française Menace dirigée par le producteur & DJ Mido lancée en 2015 à Tokyo diffuse dans le monde entier une vision du jazz moderne où fusionne le monde d’avant et d’après. Avec le soutien du réseau MAP. La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

