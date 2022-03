Underground Canopy La Petite Halle, 13 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 13 avril 2022

de 20h30 à 22h00

gratuit

Underground Canopy s’est formé en 2016 suite à des sessions interminables de jams et de reprises de Madlib, J Dilla, Flying Lotus et autres.

Jérémy Talon (Guitare / Synthétiseur), Warren Dongué (Basse), Necky Gomis (Trompette) et Jonathan Aréna se sont rencontrés à Paris au début des années 2010 et ont immédiatement connecté sur leur passion pour les grooves Hip-Hop et Jazz-Funk. Rejoints depuis par Christopher J. (Guitare) et Bastien Bonnefont (Batterie), ils composent en donnant à des productions studio une énergie et une dimension instrumentale live de leur répertoire Hip-Hop Jazz Fusion.

Ensemble, ils ont déjà plusieurs dizaines de shows à leur actif, notamment la première partie de Cortex, le groupe légendaire d’Alain Mion au New Morning (Paris). Un premier EP sorti en 2020 (“Bluestaeb & S. Fidelity present Underground Canopy”, MENACE) produit en collaboration avec les producteurs Bluestaeb et S.Fidelity permet à UC d’apporter sa pierre à l’édification d’une scène Jazz-Groove moderne, en plein développement dans l’hexagone.

Retrouvez les à la Petite Halle le mercredi 13 avril !

La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (Paris) (121m) 151 : Porte de Pantin (Paris) (121m)



Contact : https://www.facebook.com/events/3237519186525866/

Concert;Musique

Date complète :

2022-04-13T20:30:00+01:00_2022-04-13T22:00:00+01:00