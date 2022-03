Underground Beat Box Battle au Metronum Le Metronum, 19 mars 2022, Toulouse.

Underground Beat Box Battle au Metronum

Le Metronum, le samedi 19 mars à 20:00

**UNDERGROUND BEATBOX BATTLE | Toulouse (FR)** samedi 19 mars 2022 à 19h30 L’Underground Beatbox Battle est le rendez-vous incontournable du beatbox toulousain de l’association Underground Beatbox en coproduction avec le Metronum. Au programme : battle de beatbox 1 vs 1 et showcases de haut niveau. En famille, seul·e·s ou entre ami·e·s, venez découvrir les nouveaux talents et profiter d’une soirée 100% beatbox ! ━━━━ [PARTICIPER AU BATTLE] Tu souhaites monter sur scène et participer au battle ? Ouvertes à tou·te·s, les qualifications auront lieu au début de l’évènement pour déterminer le top 8 des meilleur·e·s beatboxeur·se·s. Attention, les places pour les qualifications sont limitées à 20 personnes, inscris-toi rapidement ! **Pour les modalités et l’inscription, remplis ce Google Form :** [**[https://bit.ly/3AXOOv5](https://bit.ly/3AXOOv5)**](https://bit.ly/3AXOOv5) ━━━━ [DÉROULÉ DE LA SOIRÉE] 19h30 : ouverture des portes 20h-23h30 : qualifications, battle, showcases et d’autres surprises… ━━━━ [ACCÈS] Le Metronum 2, Rond-Point Madame de Mondonville 31200 Toulouse Ligne métro B arrêt Borderouge Pass vaccinal ━━━━ [TARIFS] Tarif normal : 8€ Tarif étudiant : 5€ Billetterie (pas de vente sur place, achat uniquement en ligne) : [https://bit.ly/3roqsao](https://bit.ly/3roqsao) ━━━━ Thomas Tiquet @tiquetooo Rose : Fliqqer

Tarif normal : 8€ / Tarif étudiant : 5€ / Préventes en ligne uniquement : https://bit.ly/3roqsao

L’Underground Beatbox Battle est le rendez-vous incontournable du beatbox toulousain de l’association Underground Beatbox en coproduction avec le Metronum.

Le Metronum Metronum, 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T20:00:00 2022-03-19T23:00:00