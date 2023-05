UNDERCLOUDS CIE Parc du centre de la Boule, 3 juin 2023, Nanterre.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 19h30

.Tout public. A partir de 5 ans. gratuit

Inertie / Cirque / Deux funambules évoluent sur une sculpture en mouvement dans l’espace public.

Une sculpture mobile géante évolue dans l’espace public, comme une toupie échouée ou un volume vide, abandonné à sa trajectoire circulaire. Une fois mise en mouvement, deux funambules marchent sur ce double chemin étroit, concave et convexe, générant des mouvements inattendus ou l’élégance et la poésie rencontrent le contrôle et l’habileté.

Avec Chloé Moura et Mathieu Hibon•Sculpture Ulysse Lacoste

En partenariat avec Parade(s), le festival des arts de la rue de la Ville de Nanterre, et avec le soutien du réseau Actes If et de la Métropole du Grand Paris.

Parc du centre de la Boule 19 rue gambetta 92000 Nanterre

Contact : https://www.nanterre.fr/parades https://www.facebook.com/parades.nanterre

©Ulysse Lacoste Underclouds Cie_Inertie