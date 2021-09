Concarneau Concarneau Concarneau, Finistère Under The Pole : Retour d’expédition Concarneau Concarneau Catégories d’évènement: Concarneau

Concarneau Finistère Après un 3ème programme d’expédition de 4ans et sur 3 océans, la goélette d’expédition d’UNDER THE POLE revient à son port d’attache de Concarneau.

Venez accueillir le WHY et participer aux nombreux évènements prévus, un programme riche pour s’immerger dans un univers hors du commun disponible sur notre site. Emmanuelle & Ghislain BARDOUT ainsi que toute l’équipe UNDER THE POLE seront heureux d’échanger avec vous à l’occasion de cet évènement unique. https://underthepole.org/2021/08/30/retour-de-notre-goelette-apres-4-ans-dexpedition/ Après un 3ème programme d’expédition de 4ans et sur 3 océans, la goélette d’expédition d’UNDER THE POLE revient à son port d’attache de Concarneau.

Venez accueillir le WHY et participer aux nombreux évènements prévus, un programme riche pour s'immerger dans un univers hors du commun disponible sur notre site. Emmanuelle & Ghislain BARDOUT ainsi que toute l'équipe UNDER THE POLE seront heureux d'échanger avec vous à l'occasion de cet évènement unique.

