Under The Pole part en tour du Monde Port de pêche Concarneau, samedi 17 février 2024.

Le Why part en tour du monde. On a imaginé une journée unique, pour vous permettre de vivre les coulisses de ce grand départ, à bord et à terre…

9h 12h

⛵️ Visites du Why

9h 17h

Exposition photos, rétrospective des expéditions Under The Pole

13h30

Point météo & mot de départ par Emmanuelle Périé-Bardout @beside_utp

14h

Départ du Why

17h 19h30

Débat projection film Under The Pole, Explore,1 rue des Senneurs

Et pas question de vivre ce temps fort sans la Caravane et la Capsule Under The Pole, qui seront bien sûr au rendez-vous Une chance unique de les découvrir avec notre équipe ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 09:00:00

fin : 2024-02-17 19:30:00

Port de pêche 1 rue du Moros

Concarneau 29900 Finistère Bretagne

