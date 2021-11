Marseille Usine Bouches-du-Rhône, Marseille Under Techno Usine Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

TechnoSphere with UrbanTekCrew Vous nous avez demandés quand était la prochaine! La voila ! Préparez vous à une soirée Techno à Acid Techno! Start 22H00 – “Fin” 10H00 C’est pas moins de 12 heures de son Techno qui vous attends. Salle et terrasse privée, nombre de places limitées. Uniquement sur prévente >>> [https://my.weezevent.com/under-techno](https://my.weezevent.com/under-techno) Stand sanitaire. Un Big Show Laser “6 laser” Big Light Bar very cool price Line-up : a venir! “only techno”

12 / 15€ en pré-vente

