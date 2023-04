Under My Skin Loo & Lou Gallery Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Under My Skin Loo & Lou Gallery, 10 mars 2023, Paris. Du vendredi 10 mars 2023 au samedi 15 avril 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Du 10 mars au 15 avril 2023, Arghaël présentera à la Loo & Lou Gallery, une exposition personnelle intitulée Under My Skin. Après Raw en 2016, Skin(s) en 2017 et Métamorphe(s) en 2019, l’artiste vient souligner si besoin en était, le rapport intime, presque obsessionnel, qu’il entretient avec le corps. Arghaël dessine à plat, au fusain principalement, d’après modèles vivants. La force de son trait, presque violent, les formes anatomiques déformées et le jaillissement des chairs interpellent celui qui observe son oeuvre et laissent percevoir une énergie presque animale . L’artiste cherche et poursuit, à travers une approche sensorielle et expérimentale, son questionnement sur son rapport au corps, au genre, au nu, à son langage et à son identité. Under My Skin introduira pour la première fois ses oeuvres digitales dessinées sur palette graphique (à partir d’une oeuvre sur toile qui est ensuite détruite). Loo & Lou Gallery 20, rue Notre-Dame de Nazareth 75003 Paris Contact : https://looandlougallery.com +33 1 42 74 03 97 contact@looandlougallery.com

Arghaël Life Force, fusain sur papier, 50 x 65 cm, 2014, Arghaël

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Loo & Lou Gallery Adresse 20, rue Notre-Dame de Nazareth Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Loo & Lou Gallery Paris

Loo & Lou Gallery Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Under My Skin Loo & Lou Gallery 2023-03-10 was last modified: by Under My Skin Loo & Lou Gallery Loo & Lou Gallery 10 mars 2023 Loo & Lou Gallery Paris Paris

Paris Paris