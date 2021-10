Uncut • Hide • Clinic Rodeo / Supersonic (Free entry) SUPERSONIC, 16 novembre 2021, Paris.

UNCUT

(Hard Blues – KLONOSPHERE – Poitiers, FR)

Uncut baigne dans le pur jus du rock américain. Ce groupe poitevin, formé en 2016 par Alexy Sertillange (chanteur-guitare baryton), Enzo Alfano (guitariste) et Pablo Fathi (batterie), est autoproduit. Les compositions mêlent avec brio la hargne du rock et les riffs du blues dans l’écrin d’une batterie sauvage et élégante. Les prestations scéniques du groupe exacerbent la puissance de certains titres, dans les filets d’une transe qui nous rappellent les heures du gloire du rock charnel d’Hendrix. Fils naturel de Deep Purple, Clutch ou encore Rage Against The Machine, Uncut c’est du corps à corps, un road trip sur les terres du rock bouillonnant.

Les 3 influences : Clutch, Rage Against The Machine, Jimi Hendrix

– https://youtu.be/F3PMapFHpTs

HIDE

(Rock indé – Perpignan, FR)

HIDE est le projet musical d’Alban, chanteur multi-instrumentiste membre des Limiñanas dans la version live du groupe depuis la sortie de l’album « Malamore » en 2016. Il y joue du clavier, de la guitare et du ukulélé, tout en y faisant les chœurs. Il fait également partie de l’Épée depuis 2019, projet où l’on retrouve également les Limiñanas accompagnés d’Anton Newcbombe du Brian Jonestown Massacre et Emmanuelle Seigner pour une version augmentée à neuf musiciens.

C’est une fois l’enchaînement des concerts terminés en 2019 et avec un confinement imposé en 2020 que naturellement, “Mono & Decrease” est né dans un petit studio et que HIDE est sorti de ses compositions en attente pour enfin s’affirmer et devenir concret. Mono pour le son, car il a été enregistré en monophonique pour coller à l’ambiance de claustration, et Decrease pour le questionnement et la réflexion sur la période actuelle que nous traversons. Le besoin de décroissance, le retour aux choses essentielles, la diminution de notre espace vital et de nos libertés, etc.

Mais HIDE, c’est aussi une rencontre. Les paroles des chansons proviennent de poèmes écrits par Nataliya Malakhova, une amie russe écrivant en anglais. La musique est composée en fonction de ce que représente chaque poème ; avec comme sujets principaux une certaine vision de l’introspection liée à un romantisme idéaliste.

– https://www.youtube.com/channel/UCnmwV2n6oueelZTodUYNlAQ

CLINIC RODEO

(Rock – Montreuil, FR)

Clinic rodeo, ce duo rock créé en 2011, vous emmène dans un monde peuplé de créatures étranges, à la frontière d’univers parallèles, de rêves et de cauchemars. Ils ont 3 albums à leur actif (Vulture Mine, Clinic Rodeo et Hunters), et sont actuellement en train de travailler sur leur nouvel LP.

Les 3 influences: Billy Wilder, Joan Crawford, Tom Waits

– https://www.youtube.com/…/UC763fbvWGN6Ws0PVJKEIHMw/videos

