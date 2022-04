UNCONCERN VISION VOL.3 Makeda Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

UNCONCERN VISION VOL.3 Makeda, 27 avril 2022, Marseille. UNCONCERN VISION VOL.3

Makeda, le mercredi 27 avril à 20:00

UNCONCERN’S VISION VOL.3 Mercredi 27 avril – 20h / 02h00 Le Makeda 103 Rue Ferrari 13005 MARSEILLE PRÉVENTES LIMITÉES DISPONIBLE SUR LE LIEN DE LA BILLETERIE VENTE SUR PLACE DISPONIBLE LE JOUR DE L’ÉVÉNEMENT On transporte la vision de Unconcern à Marseille au @lemakeda13 On sera accompagné d’une grosse équipe avec nos gars @lotus_utop @kinshakeezy @misa_la_z @avepurplelord au mic ainsi que de @99.kayla et @martinz_dj aux platines.

7€ + 1€ d’adhésion

♫♫♫ Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-27T20:00:00 2022-04-27T02:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Makeda Adresse 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Ville Marseille lieuville Makeda Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Makeda Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

UNCONCERN VISION VOL.3 Makeda 2022-04-27 was last modified: by UNCONCERN VISION VOL.3 Makeda Makeda 27 avril 2022 Makeda Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône